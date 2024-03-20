https://ria.ru/20240320/sboy-1934555349.html
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 20.03.2024
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:34
2024-03-20T19:34
2024-03-20T19:34
россия
великобритания
сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001702_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_8ef0c6b8ec86491547ad561ba1c83502.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* начались примерно в 17.30 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках поступает из США и Великобритании, а также из Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Сбои фиксируются также в работе Facebook Messenger* и Instagram*.Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта, а также на проблемы при авторизации. Пользователи Facebook Messenger сообщают о сбоях в работе приложения, проблемах при соединении с сервером, при отправке и получении сообщений, Instagram* - на неполадки в приложении, при отображении ленты и соединении с сервером. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240304/telegram-1931097396.html
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001702_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_bbe4dca3a43f2003403a2a00b157a384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, сша, технологии
Россия, Великобритания, США, Технологии
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* начались примерно в 17.30 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках поступает из США и Великобритании, а также из Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Сбои фиксируются также в работе Facebook Messenger* и Instagram*.
Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram
Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта, а также на проблемы при авторизации. Пользователи Facebook Messenger сообщают о сбоях в работе приложения, проблемах при соединении с сервером, при отправке и получении сообщений, Instagram* - на неполадки в приложении, при отображении ленты и соединении с сервером.
Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.