https://ria.ru/20240320/sboy-1934555349.html

Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 20.03.2024

Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:34

2024-03-20T19:34

2024-03-20T19:34

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технологии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* начались примерно в 17.30 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках поступает из США и Великобритании, а также из Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Сбои фиксируются также в работе Facebook Messenger* и Instagram*.Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта, а также на проблемы при авторизации. Пользователи Facebook Messenger сообщают о сбоях в работе приложения, проблемах при соединении с сервером, при отправке и получении сообщений, Instagram* - на неполадки в приложении, при отображении ленты и соединении с сервером. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240304/telegram-1931097396.html

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

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россия, великобритания, сша, технологии