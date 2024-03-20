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Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 20.03.2024
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19:34 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/sboy-1934555349.html
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 20.03.2024
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:34
2024-03-20T19:34
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* начались примерно в 17.30 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках поступает из США и Великобритании, а также из Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Сбои фиксируются также в работе Facebook Messenger* и Instagram*.Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта, а также на проблемы при авторизации. Пользователи Facebook Messenger сообщают о сбоях в работе приложения, проблемах при соединении с сервером, при отправке и получении сообщений, Instagram* - на неполадки в приложении, при отображении ленты и соединении с сервером. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240304/telegram-1931097396.html
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россия, великобритания, сша, технологии
Россия, Великобритания, США, Технологии
Пользователи Facebook* пожаловались на сбои в работе сервиса

Downdetector: пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои

© iStock.com / martin-dmПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© iStock.com / martin-dm
Подросток со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook*, из разных стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно сайту, проблемы в работе Facebook* начались примерно в 17.30 мск. Наибольшее количество жалоб о неполадках поступает из США и Великобритании, а также из Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Сбои фиксируются также в работе Facebook Messenger* и Instagram*.
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Наибольшее число пользователей Facebook* жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта, а также на проблемы при авторизации. Пользователи Facebook Messenger сообщают о сбоях в работе приложения, проблемах при соединении с сервером, при отправке и получении сообщений, Instagram* - на неполадки в приложении, при отображении ленты и соединении с сервером.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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