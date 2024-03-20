https://ria.ru/20240320/sau-1934419439.html

"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ

"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024

"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ

Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:37

2024-03-20T11:37

2024-03-20T11:37

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Гаубицы "Мста-С" "Ростеха" эффективно применяются в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля", - сказали в госкорпорации. Там отметили, что предприятия корпорации регулярно отгружают партии "Мста-С" в рамках гособоронзаказа. Эти "самоходки" оборудованы модернизированной версией автоматизированной системы управления наведения и огнем АСУНО-М. Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию. "По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - сказали в "Ростехе".

https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, технологии, ростех, россия, вооруженные силы украины