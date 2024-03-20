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"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/sau-1934419439.html
"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ
"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ
Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:37
2024-03-20T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
технологии
ростех
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Гаубицы "Мста-С" "Ростеха" эффективно применяются в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля", - сказали в госкорпорации. Там отметили, что предприятия корпорации регулярно отгружают партии "Мста-С" в рамках гособоронзаказа. Эти "самоходки" оборудованы модернизированной версией автоматизированной системы управления наведения и огнем АСУНО-М. Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию. "По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - сказали в "Ростехе".
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безопасность, украина, технологии, ростех, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Технологии, Ростех, Россия, Вооруженные силы Украины
"Ростех" рассказал, как обновленные САУ точечно уничтожают позиции ВСУ

"Ростех": САУ с новой системой управления огнем точечно уничтожают позиции ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" в зоне специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Гаубицы "Мста-С" "Ростеха" эффективно применяются в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля", - сказали в госкорпорации.
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Там отметили, что предприятия корпорации регулярно отгружают партии "Мста-С" в рамках гособоронзаказа. Эти "самоходки" оборудованы модернизированной версией автоматизированной системы управления наведения и огнем АСУНО-М.
Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.
"По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - сказали в "Ростехе".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаТехнологииРостехРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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