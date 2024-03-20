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США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 20.03.2024 (обновлено: 17:15 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934524524.html
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2024
США расширили список антироссийских санкций
США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:08
2024-03-20T17:15
специальная военная операция на украине
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского министерства финансов.ГК "Структура" специализируется на разработке программного обеспечения, Агентство социального проектирования – на "социально-политических проектах".Под санкции попали также два физических лица, связанных с обеими компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, В мире
США расширили список антироссийских санкций

Минфин США включил в список антироссийских санкций еще 2 человек и 2 юрлица

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского министерства финансов.
ГК "Структура" специализируется на разработке программного обеспечения, Агентство социального проектирования – на "социально-политических проектах".
Под санкции попали также два физических лица, связанных с обеими компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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