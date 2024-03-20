https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934524524.html
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2024
США расширили список антироссийских санкций
США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:08
2024-03-20T17:08
2024-03-20T17:15
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского министерства финансов.ГК "Структура" специализируется на разработке программного обеспечения, Агентство социального проектирования – на "социально-политических проектах".Под санкции попали также два физических лица, связанных с обеими компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, В мире
США расширили список антироссийских санкций
Минфин США включил в список антироссийских санкций еще 2 человек и 2 юрлица
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования, следует из публикации американского министерства финансов.
ГК "Структура" специализируется на разработке программного обеспечения, Агентство социального проектирования – на "социально-политических проектах".
Под санкции попали также два физических лица, связанных с обеими компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.
Россия накажет предателей