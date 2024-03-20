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В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2024
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17:01 20.03.2024 (обновлено: 23:49 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html
В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков
В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2024
В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков
Суд Евросоюза постановил исключить белорусский завод "Белшина" из санкционных списков, в которые предприятие было занесено в 2021 году, следует из решения,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:01
2024-03-20T23:49
белоруссия
евросоюз
санкции
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил исключить белорусский завод "Белшина" из санкционных списков, в которые предприятие было занесено в 2021 году, следует из решения, опубликованного на сайте суда. "Совет ЕС не доказал в соответствии с требуемым правовым стандартом, что, будучи одним из ведущих государственных предприятий в Белоруссии, заявитель ("Белшина". — Прим. ред.) представляет собой существенный источник дохода для режима (президента Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко и что белорусское государство получает прямую выгоду от доходов, которые он приносит", — сказано в документе. Суд аннулирует решение Совета ЕС о внесении предприятия в санкционный список от 2 декабря 2021 года, говорится в решении суда.
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белоруссия, евросоюз, санкции, в мире
Белоруссия, Евросоюз, Санкции, В мире
В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков

Суд ЕС аннулировал решение о санкциях против белорусского завода "Белшина"

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил исключить белорусский завод "Белшина" из санкционных списков, в которые предприятие было занесено в 2021 году, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
"Совет ЕС не доказал в соответствии с требуемым правовым стандартом, что, будучи одним из ведущих государственных предприятий в Белоруссии, заявитель ("Белшина". — Прим. ред.) представляет собой существенный источник дохода для режима (президента Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко и что белорусское государство получает прямую выгоду от доходов, которые он приносит", — сказано в документе.
Суд аннулирует решение Совета ЕС о внесении предприятия в санкционный список от 2 декабря 2021 года, говорится в решении суда.
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