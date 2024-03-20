https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html

В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков

В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2024

В ЕС исключили белорусский завод из санкционных списков

Суд Евросоюза постановил исключить белорусский завод "Белшина" из санкционных списков, в которые предприятие было занесено в 2021 году, следует из решения,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:01

2024-03-20T17:01

2024-03-20T23:49

белоруссия

евросоюз

санкции

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил исключить белорусский завод "Белшина" из санкционных списков, в которые предприятие было занесено в 2021 году, следует из решения, опубликованного на сайте суда. "Совет ЕС не доказал в соответствии с требуемым правовым стандартом, что, будучи одним из ведущих государственных предприятий в Белоруссии, заявитель ("Белшина". — Прим. ред.) представляет собой существенный источник дохода для режима (президента Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко и что белорусское государство получает прямую выгоду от доходов, которые он приносит", — сказано в документе. Суд аннулирует решение Совета ЕС о внесении предприятия в санкционный список от 2 декабря 2021 года, говорится в решении суда.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, евросоюз, санкции, в мире