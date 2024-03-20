https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html

Эксперт рассказал о влиянии санкций США на отношения Турции и России

Эксперт рассказал о влиянии санкций США на отношения Турции и России - РИА Новости, 20.03.2024

Эксперт рассказал о влиянии санкций США на отношения Турции и России

Отношения Турции и России не станут напряженными после новых договорённостей Анкары и Вашингтона по антироссийским санкциям, но определенную степень охлаждения... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:50

2024-03-20T11:50

2024-03-20T11:50

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Отношения Турции и России не станут напряженными после новых договорённостей Анкары и Вашингтона по антироссийским санкциям, но определенную степень охлаждения можно прогнозировать, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Как сообщала ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники, США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию. "Главным приоритетом повестки дня в Турции сейчас являются местные выборы (выборы в местные органы самоуправления 31 марта – ред.). Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает стамбульские выборы более важными, чем любая другая повестка дня страны, поэтому он оставляет важные "международные решения" до окончания выборов. Глубокий экономический кризис, в котором находится Турция, подталкивает правительство к поиску новых мер, наиболее заметными из которых являются улучшение отношений с США и использование кредитов и инвестиций для выхода из кризиса", - сказал РИА Новости Озер. По мнению эксперта, администрация США договорилась с властями Турции о плавном переходе в отношении санкций против России. "Вместо американского стиля угроз бюрократия Анкары будет использовать метод советов и предложений, чтобы убедить турецкие компании прекратить торговлю с Россией. Однако говорить о том, что торговля между двумя странами прекратится после этого метода, нельзя, турецкие компании примут необходимые меры предосторожности против подобных угроз. Трудно сказать, что отношения между двумя странами перейдут в напряженность, но определенную степень охлаждения можно прогнозировать", - добавил аналитик. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240311/torgovlya-1932221121.html

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

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россия, турция, сша, в мире