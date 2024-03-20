https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html

Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос

Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2024

Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос

Шесть из десяти россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:07

2024-03-20T11:07

2024-03-20T12:23

общество

вциом

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Шесть из десяти россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут, показал опрос ВЦИОМ.При этом 23 процентов опрошенных отчасти устраивает, отчасти не устраивает их жизнь, 16 процентов заявили, что их не устраивает, как они сейчас живут. Говоря о ситуации в стране, 69 процентов респондентов оценивают ее положительно, 26 процентов называют ситуацию в стране плохой. Более половины (58 процентов) россиян считают, что дела в нашей стране идут в правильном направлении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 22 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240319/vybory-1934231794.html

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