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Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос
Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2024
Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос
Шесть из десяти россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:07
2024-03-20T11:07
2024-03-20T12:23
общество
вциом
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Шесть из десяти россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут, показал опрос ВЦИОМ.При этом 23 процентов опрошенных отчасти устраивает, отчасти не устраивает их жизнь, 16 процентов заявили, что их не устраивает, как они сейчас живут. Говоря о ситуации в стране, 69 процентов респондентов оценивают ее положительно, 26 процентов называют ситуацию в стране плохой. Более половины (58 процентов) россиян считают, что дела в нашей стране идут в правильном направлении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 22 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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общество, вциом
Больше половины россиян довольны своей жизнью, показал опрос
ВЦИОМ: 60 процентов россиян в целом довольны своей жизнью
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Шесть из десяти россиян в целом довольны жизнью, которую они ведут, показал опрос ВЦИОМ
.
При этом 23 процентов опрошенных отчасти устраивает, отчасти не устраивает их жизнь, 16 процентов заявили, что их не устраивает, как они сейчас живут.
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Говоря о ситуации в стране, 69 процентов респондентов оценивают ее положительно, 26 процентов называют ситуацию в стране плохой. Более половины (58 процентов) россиян считают, что дела в нашей стране идут в правильном направлении.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 22 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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