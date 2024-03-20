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Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/reabilitatsiya-1934402934.html
Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО
Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным заявил о необходимости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:52
2024-03-20T10:52
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным заявил о необходимости уделить особое внимание участникам СВО, которые нуждаются в реабилитации. В ходе встречи Мишустин напомнил, что бюджет фонда ОМС на 2024 год был увеличен примерно на 20%, а при его планировании были "существенно расширены виды помощи", эти изменения коснулись вопросов реабилитации. "Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются. Знаю, что здесь мы отработали все поручения президента, и вы занимались этим активно", - подчеркнул Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО.
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общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО

Мишустин: надо уделить особое внимание нуждающимся в реабилитации участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным заявил о необходимости уделить особое внимание участникам СВО, которые нуждаются в реабилитации.
В ходе встречи Мишустин напомнил, что бюджет фонда ОМС на 2024 год был увеличен примерно на 20%, а при его планировании были "существенно расширены виды помощи", эти изменения коснулись вопросов реабилитации.
«
"Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются. Знаю, что здесь мы отработали все поручения президента, и вы занимались этим активно", - подчеркнул Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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