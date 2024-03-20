https://ria.ru/20240320/razvitie-1934396006.html

Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе

Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе - РИА Новости, 20.03.2024

Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:24

2024-03-20T10:24

2024-03-20T10:24

омская область

валерий фальков

омская область

виталий хоценко

омск

россия

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ОМСК 20 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона. Фальков прибыл в среду в Омскую область с рабочим визитом. "Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует 50-летний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус во многом благодаря вашей поддержке", - сказал Хоценко. Губернатор отметил, что в регионе уделяют большое внимание созданию передовых инженерных школ. Омский государственный технический университет получил федеральное финансирование на открытие такой школы по направлению станкостроения. Кроме того, Омская область готовит заявку в министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра. Рассматривается и включение проекта по строительству кампуса в Омске в федеральную адресную инвестиционную программу.

https://ria.ru/20240229/omsk-1930295208.html

омская область

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валерий фальков, омская область, виталий хоценко, омск, россия