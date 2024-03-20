Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
ОМСК 20 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фальков прибыл в среду в Омскую область с рабочим визитом.
«
"Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует 50-летний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус во многом благодаря вашей поддержке", - сказал Хоценко.
Губернатор отметил, что в регионе уделяют большое внимание созданию передовых инженерных школ. Омский государственный технический университет получил федеральное финансирование на открытие такой школы по направлению станкостроения. Кроме того, Омская область готовит заявку в министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра. Рассматривается и включение проекта по строительству кампуса в Омске в федеральную адресную инвестиционную программу.