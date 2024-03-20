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Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе - РИА Новости, 20.03.2024
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Омская область
 
10:24 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/razvitie-1934396006.html
Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе
Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе - РИА Новости, 20.03.2024
Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:24
2024-03-20T10:24
омская область
валерий фальков
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виталий хоценко
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ОМСК 20 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона. Фальков прибыл в среду в Омскую область с рабочим визитом. "Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует 50-летний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус во многом благодаря вашей поддержке", - сказал Хоценко. Губернатор отметил, что в регионе уделяют большое внимание созданию передовых инженерных школ. Омский государственный технический университет получил федеральное финансирование на открытие такой школы по направлению станкостроения. Кроме того, Омская область готовит заявку в министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра. Рассматривается и включение проекта по строительству кампуса в Омске в федеральную адресную инвестиционную программу.
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валерий фальков, омская область, виталий хоценко, омск, россия
Омская область , Валерий Фальков, Омская область, Виталий Хоценко, Омск, Россия

Фальков обсудил с омским губернатором развитие вузов и науки в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГлава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
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ОМСК 20 мар - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и научных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фальков прибыл в среду в Омскую область с рабочим визитом.
«
"Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует 50-летний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус во многом благодаря вашей поддержке", - сказал Хоценко.
Губернатор отметил, что в регионе уделяют большое внимание созданию передовых инженерных школ. Омский государственный технический университет получил федеральное финансирование на открытие такой школы по направлению станкостроения. Кроме того, Омская область готовит заявку в министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра. Рассматривается и включение проекта по строительству кампуса в Омске в федеральную адресную инвестиционную программу.
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Омская областьВалерий ФальковОмская областьВиталий ХоценкоОмскРоссия
 
 
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