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День весеннего равноденствия - РИА Новости, 20.03.2024
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02:45 20.03.2024 (обновлено: 10:19 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ravnodenstvie-1933968097.html
День весеннего равноденствия
День весеннего равноденствия - РИА Новости, 20.03.2024
День весеннего равноденствия
Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:45
2024-03-20T10:19
справки
земля
москва
центральная азия
день весеннего равноденствия
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Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы. Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток. В 2024 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (20 марта в 06.06 по московскому времени).В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова.Со дня весеннего равноденствия, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. Времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния. В дни равноденствий линия смены дня и ночи (астрономы называют ее линией терминатора) на Земле проходит точно через южный и северный полюса, т.е. по меридианам. В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор точно проходит через полюса. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: от 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы.В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром. Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла. В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
земля
москва
центральная азия
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справки, земля, москва, центральная азия, день весеннего равноденствия
Справки, Земля, Москва, Центральная Азия, День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия

© РИА Новости / Юрий КаверВесеннее половодье в Окском заповеднике
Весеннее половодье в Окском заповеднике - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы.
Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.
Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток.
В 2024 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (20 марта в 06.06 по московскому времени).
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова.

Со дня весеннего равноденствия, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.
Времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.
В дни равноденствий линия смены дня и ночи (астрономы называют ее линией терминатора) на Земле проходит точно через южный и северный полюса, т.е. по меридианам. В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор точно проходит через полюса.
В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается: от 10 часов 43 минут в начале марта до 13 часов 02 минут в конце месяца на широте Москвы.
В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.
Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.
В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЗемляМоскваЦентральная АзияДень весеннего равноденствия
 
 
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