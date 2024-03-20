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В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 20.03.2024
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09:13 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html
В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты
В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 20.03.2024
В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием твердотопливного реактивного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия, передает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:13
2024-03-20T09:13
в мире
ким чен ын
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СЕУЛ, 20 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием твердотопливного реактивного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что 19 марта Главное управление ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей на космодроме Сохэ провели наземное испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, предназначенного для оснащения гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия. Испытание проводилось планово. Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами области ракетостроения руководил тестом двигателя на месте. "Успешное проведение важнейшего испытания установило график разработки и усовершенствования системы гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия", - сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын заявил, что стратегическая ценность этой ракетной системы не менее важна, чем межконтинентальные баллистические ракеты, и выразил "большое удовлетворение безупречным выполнением" задач партии в области разработки стратегических вооружений.
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в мире, ким чен ын
В мире, Ким Чен Ын
В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил испытанием твердотопливного двигателя

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
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СЕУЛ, 20 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием твердотопливного реактивного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что 19 марта Главное управление ракетостроения КНДР и подведомственный НИИ двигателей на космодроме Сохэ провели наземное испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, предназначенного для оснащения гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия. Испытание проводилось планово.
Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами области ракетостроения руководил тестом двигателя на месте.
«
"Успешное проведение важнейшего испытания установило график разработки и усовершенствования системы гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия", - сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил, что стратегическая ценность этой ракетной системы не менее важна, чем межконтинентальные баллистические ракеты, и выразил "большое удовлетворение безупречным выполнением" задач партии в области разработки стратегических вооружений.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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