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В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность
В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024
В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:49
2024-03-20T12:49
2024-03-20T12:49
происшествия
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. Ранее мэрия Белгорода информировала, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 11.35 мск, через 37 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.", - говорится в сообщении регионального главка.
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район
В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность
ГУМЧС: ракетная опасность объявлена в Грайворонском округе Белгородской области