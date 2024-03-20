https://ria.ru/20240320/pvo-1934442825.html

В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность

В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024

В Грайворонском городском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:49

2024-03-20T12:49

2024-03-20T12:49

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. Ранее мэрия Белгорода информировала, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 11.35 мск, через 37 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район