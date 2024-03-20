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Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять сотрудничество - РИА Новости, 20.03.2024
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20:08 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html
Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять сотрудничество
Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять сотрудничество - РИА Новости, 20.03.2024
Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять сотрудничество
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:08
2024-03-20T20:08
бахрейн
владимир путин
россия
хамад бен иса аль халифа
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах - от торговли и инвестиций до природоохраны, сообщает пресс-служба Кремля. "По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой... В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах - от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности", - говорится в сообщении. Путин также поздравил короля и весь бахрейнский народ со священным месяцем Рамадан, добавили в Кремле. Стороны условились о продолжении личных контактов
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бахрейн, владимир путин, россия, хамад бен иса аль халифа, в мире
Бахрейн, Владимир Путин, Россия, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять сотрудничество

Путин и король Бахрейна подтвердили настрой углублять работу в разных сферах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах - от торговли и инвестиций до природоохраны, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой... В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах - от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности", - говорится в сообщении.
Путин также поздравил короля и весь бахрейнский народ со священным месяцем Рамадан, добавили в Кремле. Стороны условились о продолжении личных контактов
Глава Управления культуры и древностей Бахрейна Халифа бен Ахмед Аль Халифа и министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией
8 февраля, 19:34
 
БахрейнВладимир ПутинРоссияХамад бен Иса Аль ХалифаВ мире
 
 
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