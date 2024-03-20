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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 20.03.2024
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:54
2024-03-20T19:54
2024-03-20T20:03
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.
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бахрейн, в мире
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с переизбранием и пожелал успехов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа, сообщает пресс-служба
Кремля.
"По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.
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