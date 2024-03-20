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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 20.03.2024
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19:54 20.03.2024 (обновлено: 20:03 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/putin-1934557511.html
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 20.03.2024
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:54
2024-03-20T20:03
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.
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бахрейн, в мире
Бахрейн, В мире
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с переизбранием и пожелал успехов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.
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