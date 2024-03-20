Рейтинг@Mail.ru
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:39 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934515587.html
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу - РИА Новости, 20.03.2024
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу
Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:39
2024-03-20T16:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
артем жога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933815786_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_2001fe29a31a72361c959542bcaf66b7.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога. "В работе. Мы работаем. Мы еще не отмечали. Завтра будет работа тоже. Работы очень много", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как сопредседатели отметили победу своего кандидата на выборах. "Ну как отмечать. Мы и сейчас вот отмечаем. Смотрите, все наши доверенные лица (Путина на президентских выборах – ред.). Вот это: совместный сбор, общение, обмен информацией - это и есть отмечание нашей победы", - добавил Жога. Путин в среду в Кремле провел встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240320/shtab-1934442104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933815786_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_4245a62359a6ad366f54ce02dcc5c612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, артем жога
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу

Жога: предвыборный штаб не праздновал победу Путина из-за количества работы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога фотографируется в избирательном штабе
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога фотографируется в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога фотографируется в избирательном штабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога.
"В работе. Мы работаем. Мы еще не отмечали. Завтра будет работа тоже. Работы очень много", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как сопредседатели отметили победу своего кандидата на выборах.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
Вчера, 08:00
"Ну как отмечать. Мы и сейчас вот отмечаем. Смотрите, все наши доверенные лица (Путина на президентских выборах – ред.). Вот это: совместный сбор, общение, обмен информацией - это и есть отмечание нашей победы", - добавил Жога.
Путин в среду в Кремле провел встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
Работа избирательного штаба по поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал о пришедших в предвыборный штаб обращениях россиян
12:46
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинАртем Жога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала