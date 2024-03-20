https://ria.ru/20240320/putin-1934515587.html

Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу

Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу - РИА Новости, 20.03.2024

Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу

Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:39

2024-03-20T16:39

2024-03-20T16:39

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

артем жога

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога. "В работе. Мы работаем. Мы еще не отмечали. Завтра будет работа тоже. Работы очень много", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как сопредседатели отметили победу своего кандидата на выборах. "Ну как отмечать. Мы и сейчас вот отмечаем. Смотрите, все наши доверенные лица (Путина на президентских выборах – ред.). Вот это: совместный сбор, общение, обмен информацией - это и есть отмечание нашей победы", - добавил Жога. Путин в среду в Кремле провел встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

https://ria.ru/20240320/shtab-1934442104.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, артем жога