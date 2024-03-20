https://ria.ru/20240320/putin-1934515587.html
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу - РИА Новости, 20.03.2024
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу
Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:39
2024-03-20T16:39
2024-03-20T16:39
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога. "В работе. Мы работаем. Мы еще не отмечали. Завтра будет работа тоже. Работы очень много", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как сопредседатели отметили победу своего кандидата на выборах. "Ну как отмечать. Мы и сейчас вот отмечаем. Смотрите, все наши доверенные лица (Путина на президентских выборах – ред.). Вот это: совместный сбор, общение, обмен информацией - это и есть отмечание нашей победы", - добавил Жога. Путин в среду в Кремле провел встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240320/shtab-1934442104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, артем жога
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу
Жога: предвыборный штаб не праздновал победу Путина из-за количества работы
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога.
"В работе. Мы работаем. Мы еще не отмечали. Завтра будет работа тоже. Работы очень много", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как сопредседатели отметили победу своего кандидата на выборах.
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"Ну как отмечать. Мы и сейчас вот отмечаем. Смотрите, все наши доверенные лица (Путина на президентских выборах – ред.). Вот это: совместный сбор, общение, обмен информацией - это и есть отмечание нашей победы", - добавил Жога.
Путин в среду в Кремле провел встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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