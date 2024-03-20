Рейтинг@Mail.ru
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 20.03.2024
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России
"Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:08
2024-03-20T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал абсурдным попытки президента Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил эфире France 3. "Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь часовых поясов и которая уже поборола как Наполеона, так и Гитлера", — сказал он. По его мнению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон, где находятся атомные электростанции, затем речь должна идти о прекращении огня, позже — о границах, и наконец — о референдумах среди населения. В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html
https://ria.ru/20240320/putin-1934440705.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_780bc78322afe2e4507f8194425998e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России

Жан-Люк Меланшон назвал попытки Макрона угрозами повлиять на Путина абсурдными

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал абсурдным попытки президента Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил эфире France 3.

"Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь часовых поясов и которая уже поборола как Наполеона, так и Гитлера", — сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск
09:07
По его мнению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон, где находятся атомные электростанции, затем речь должна идти о прекращении огня, позже — о границах, и наконец — о референдумах среди населения.

В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Капитуляция. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала