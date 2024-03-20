https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html

Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России

Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 20.03.2024

Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России

"Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:08

2024-03-20T16:08

2024-03-20T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал абсурдным попытки президента Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил эфире France 3. "Абсурдно думать, что, напугав его, мы заставим его отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может завоевать страну, в которой семь часовых поясов и которая уже поборола как Наполеона, так и Гитлера", — сказал он. По его мнению, путь к миру на Украине начинается с переговоров о демилитаризации зон, где находятся атомные электростанции, затем речь должна идти о прекращении огня, позже — о границах, и наконец — о референдумах среди населения. В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон