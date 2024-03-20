https://ria.ru/20240320/putin-1934460386.html
Власти сделают все для поддержки российских ученых, заявил Путин
Власти сделают все для поддержки российских ученых, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Власти сделают все для поддержки российских ученых, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для поддержки российских ученых. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:52
2024-03-20T13:52
2024-03-20T13:52
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для поддержки российских ученых. Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, и готовится передать проекты на Большом адронном коллайдере другим специалистам. "Мы вами гордимся, ждем от вас результатов, со своей стороны сделаем все, чтобы вас поддержать", - подчеркнул Путин, говоря о российских ученых на встрече с доверенными лицами, Глава государства напомнил о системе мер поддержки, которые предлагают власти, включая мегагранты, а также заявил, что Россия привлекает признанных отечественных специалистов, которые ранее работали за границей. "Многие из них возвращаются временно, для кого-то эта временная работа превращается в постоянную работу, создают здесь свои лаборатории, привлекают в эти лаборатории молодых исследователей", - добавил президент. Кроме того, Путин отметил "значительное омоложение науки" в России, подчеркнув, что многие представители отечественного научного сообщества "до возраста 35 лет добиваются наилучших результатов в своей творческой деятельности". Ранее в Институте ядерной физики СО РАН сообщили РИА Новости, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России
https://ria.ru/20240320/tsern-1934428897.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Власти сделают все для поддержки российских ученых, заявил Путин
Путин: власти сделают все, чтобы поддержать российских ученых
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для поддержки российских ученых.
Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, и готовится передать проекты на Большом адронном коллайдере другим специалистам.
«
"Мы вами гордимся, ждем от вас результатов, со своей стороны сделаем все, чтобы вас поддержать", - подчеркнул Путин, говоря о российских ученых на встрече с доверенными лицами,
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Глава государства напомнил о системе мер поддержки, которые предлагают власти, включая мегагранты, а также заявил, что Россия привлекает признанных отечественных специалистов, которые ранее работали за границей.
"Многие из них возвращаются временно, для кого-то эта временная работа превращается в постоянную работу, создают здесь свои лаборатории, привлекают в эти лаборатории молодых исследователей", - добавил президент.
Кроме того, Путин отметил "значительное омоложение науки" в России, подчеркнув, что многие представители отечественного научного сообщества "до возраста 35 лет добиваются наилучших результатов в своей творческой деятельности".
Ранее в Институте ядерной физики СО РАН сообщили РИА Новости, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России
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