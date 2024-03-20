https://ria.ru/20240320/putin-1934439032.html

Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на выборах

Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на выборах - РИА Новости, 20.03.2024

Путин проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на выборах

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:34

2024-03-20T12:34

2024-03-20T12:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу со своими доверенными лицами на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в Большом кремлевском дворце. Всего на нее было приглашено порядка 400 человек.Среди доверенных лиц Путина на президентских выборах в этом году были общественные деятели, деятели культуры, искусства, науки, известные спортсмены. Общее число зарегистрированных доверенных лиц составило 544 человека.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, владимир путин