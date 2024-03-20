https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934443795.html

Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы

Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы - РИА Новости, 20.03.2024

Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы

Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:55

2024-03-20T12:55

2024-03-20T13:13

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более технологичной, современной", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами.Путин напомнил, что раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".

https://ria.ru/20231211/pshenitsa-1915174706.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин