https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934443795.html
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы - РИА Новости, 20.03.2024
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы
Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:55
2024-03-20T12:55
2024-03-20T13:13
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_29bbdea464270616a01ca91e23c92c87.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более технологичной, современной", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами.Путин напомнил, что раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".
https://ria.ru/20231211/pshenitsa-1915174706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_691:0:3422:2048_1920x0_80_0_0_cc6abeba20d0a070633374d77eb55e00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы
Путин: никто не думал, что экспорт сельхозпродуктов превзойдет экспорт оружия
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более технологичной, современной", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами.
Путин напомнил, что раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы