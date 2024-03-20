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Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы - РИА Новости, 20.03.2024
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12:55 20.03.2024 (обновлено: 13:13 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pshenitsa-1934443795.html
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы - РИА Новости, 20.03.2024
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы
Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:55
2024-03-20T13:13
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более технологичной, современной", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами.Путин напомнил, что раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал Россию первой страной мира по экспорту пшеницы

Путин: никто не думал, что экспорт сельхозпродуктов превзойдет экспорт оружия

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия - первая страна в мире по экспорту пшеницы, сельхозотрасль становится современной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхозотрасль становится все более технологичной, современной", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами.
Путин напомнил, что раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
11 декабря 2023, 20:04
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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