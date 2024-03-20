https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным - РИА Новости, 20.03.2024

Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным

Мосгорсуд признал законным продление до середины мая ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:38

2024-03-20T19:38

2024-03-20T19:38

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины мая ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в середине февраля в закрытом режиме продлил арест Удальцову* до 15 мая. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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происшествия, москва, россия, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)