https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным - РИА Новости, 20.03.2024
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Мосгорсуд признал законным продление до середины мая ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:38
2024-03-20T19:38
2024-03-20T19:38
происшествия
москва
россия
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920950015_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_343b38bd6076ecaa2fa6587690676490.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины мая ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в середине февраля в закрытом режиме продлил арест Удальцову* до 15 мая. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920950015_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_fa9f5aecbbba75822951a273e567d22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
Мосгорсуд признал арест Удальцова по делу об оправдании терроризма законным
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины мая ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы
оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
Басманный суд столицы в середине февраля в закрытом режиме продлил арест Удальцову* до 15 мая.
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО