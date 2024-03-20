https://ria.ru/20240320/prigovor-1934542108.html
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании - РИА Новости, 20.03.2024
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании
Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:21
2024-03-20T18:21
2024-03-20T18:24
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
адольф гитлер
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Чулкову С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 19 мая 2024 года", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по статьям 132 (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что "сатаниста, сторонника нацистской идеологии" задержали в Красногорске. По данным следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года мужчина в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире. В соцсетях Семен Ч. (так его называл источник РИА Новости) часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам собеседника, задержанный нападал на улицах на случайных людей. Как сообщал ранее СК, его причастность подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками.
https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html
https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), красногорск, адольф гитлер
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск, Адольф Гитлер
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней