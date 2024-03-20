https://ria.ru/20240320/prigovor-1934542108.html

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании - РИА Новости, 20.03.2024

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании

Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:21

2024-03-20T18:21

2024-03-20T18:24

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

красногорск

адольф гитлер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934542745_120:398:785:772_1920x0_80_0_0_881e324b12ba88b8745a7793f62aa84b.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Чулкову С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 19 мая 2024 года", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по статьям 132 (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что "сатаниста, сторонника нацистской идеологии" задержали в Красногорске. По данным следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года мужчина в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире. В соцсетях Семен Ч. (так его называл источник РИА Новости) часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам собеседника, задержанный нападал на улицах на случайных людей. Как сообщал ранее СК, его причастность подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками.

https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html

https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), красногорск, адольф гитлер