https://ria.ru/20240320/prigovor-1934534125.html

В Башкирии вынесли приговор девушке за участие в движении "Колумбайн"*

В Башкирии вынесли приговор девушке за участие в движении "Колумбайн"* - РИА Новости, 20.03.2024

В Башкирии вынесли приговор девушке за участие в движении "Колумбайн"*

Центральный окружной военный суд отправил на 5,5 лет в колонию девушку из Башкирии за участие и распространение идеологии запрещенного в России... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:41

2024-03-20T17:41

2024-03-20T17:41

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Центральный окружной военный суд отправил на 5,5 лет в колонию девушку из Башкирии за участие и распространение идеологии запрещенного в России террористического движения "Колумбайн"*, сообщает суд. "В постоянном судебном присутствии центрального окружного военного суда в Самаре провозглашен приговор в отношении Карины Гариповой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных с статьями УК РФ об участии в деятельности террористической организации и о публичных призывах к осуществлению терактов. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года", - говорится в сообщении суда. В суде РИА Новости подтвердили, что несовершеннолетняя Гарипова родом из Башкирии. Суд установил, что несовершеннолетняя, являлась приверженцем идеи массовых убийств в школах, разделяла идеологию движения "Колумбайн"*, признанного террористической организацией, которая на территории Российской Федерации запрещена. Девушка распространяла информацию о движении в социальных сетях, отправляла материалы в личных сообщениях пользователям сетей, а с кем-то встречалась и лично. В суде отметили, что при назначении наказания суд учел несовершеннолетний возраст девушки как смягчающее обстоятельство. Санкции статей УК РФ, в которых ее признали виновной, предусматривают до 20 лет лишения свободы и крупный штраф. "В целях обеспечения исполнения приговора мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гариповой изменена на заключение под стражу, осужденная взята под стражу в зале суда", - добавили в суде.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html

https://ria.ru/20240227/sud-1929694211.html

https://ria.ru/20240209/terrorizm-1926336110.html

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происшествия, россия, самара