Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:03 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/priglashenie-1934445865.html
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву
Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:03
2024-03-20T13:03
религия
россия
москва
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_b01544e3c6161add18c6a4a737e5d1fd.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никак пока не можем прокомментировать", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение ряда европейских СМИ о том, что папа Римский приглашен в Москву летом.
https://ria.ru/20240314/zakharova-1933044309.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_ac3766ce3b695269c7dd640de4db5712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, в мире
Религия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву

Песков не стал комментировать сообщения о приглашении папы римского в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа римский Франциск . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никак пока не можем прокомментировать", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение ряда европейских СМИ о том, что папа Римский приглашен в Москву летом.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
14 марта, 19:29
 
РелигияРоссияМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала