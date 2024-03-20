https://ria.ru/20240320/priglashenie-1934445865.html

В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву

В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву

Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:03

2024-03-20T13:03

2024-03-20T13:03

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никак пока не можем прокомментировать", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение ряда европейских СМИ о том, что папа Римский приглашен в Москву летом.

https://ria.ru/20240314/zakharova-1933044309.html

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россия, москва, дмитрий песков, в мире