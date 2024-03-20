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В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву
Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:03
2024-03-20T13:03
2024-03-20T13:03
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль пока никак не может прокомментировать сообщения, что Россия пригласила папу римского в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никак пока не можем прокомментировать", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение ряда европейских СМИ о том, что папа Римский приглашен в Москву летом.
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россия, москва, дмитрий песков, в мире
Религия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении папы римского в Москву
Песков не стал комментировать сообщения о приглашении папы римского в Москву