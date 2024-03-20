https://ria.ru/20240320/premiya-1934480183.html

ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo

ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo - РИА Новости, 20.03.2024

ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo

ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:02

2024-03-20T15:02

2024-03-20T15:02

втб

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств. "Для ВТБ поддержка культуры – гораздо больше, чем проект корпоративной социальной ответственности. Это возможность быть причастными к сохранению и преумножению культурного достояния России <…>", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб