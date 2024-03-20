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ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo - РИА Новости, 20.03.2024
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15:02 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/premiya-1934480183.html
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo - РИА Новости, 20.03.2024
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo
ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
втб
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств. "Для ВТБ поддержка культуры – гораздо больше, чем проект корпоративной социальной ответственности. Это возможность быть причастными к сохранению и преумножению культурного достояния России &lt;…&gt;", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которого привели в пресс-службе.
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ВТБ

ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве
VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств.
"Для ВТБ поддержка культуры – гораздо больше, чем проект корпоративной социальной ответственности. Это возможность быть причастными к сохранению и преумножению культурного достояния России <…>", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которого привели в пресс-службе.
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