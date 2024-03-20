https://ria.ru/20240320/premiya-1934480183.html
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo - РИА Новости, 20.03.2024
ВТБ стал лауреатом международной премии BraVo
ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934481060_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_a349d793579b6f09a7b7765697d6f3f9.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом музыкальной премии BraVo в специальной номинации "За поддержку классического искусства", сообщает пресс-служба банка. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств. "Для ВТБ поддержка культуры – гораздо больше, чем проект корпоративной социальной ответственности. Это возможность быть причастными к сохранению и преумножению культурного достояния России <…>", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934481060_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e7ce764bf4d26fe60926bc6e3f5d8274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб