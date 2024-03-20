https://ria.ru/20240320/praymeriz-1934369909.html

Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN

Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN - РИА Новости, 20.03.2024

Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T04:35

2024-03-20T04:35

2024-03-20T04:35

сша

огайо

иллинойс

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах, прогнозирует телеканал CNN. Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий. По подсчетам CNN, действующий президент и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде, где он живет и проголосовал за себя. Демократы отказались от флоридских праймериз, отдав всех выборщиков штата Байдену. На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Необходимое большинство Байден и Трамп набрали еще неделю назад.

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

https://ria.ru/20231220/borrel-1916989393.html

сша

огайо

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, огайо, иллинойс, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире