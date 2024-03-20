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Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN - РИА Новости, 20.03.2024
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04:35 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/praymeriz-1934369909.html
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN - РИА Новости, 20.03.2024
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN
Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:35
2024-03-20T04:35
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огайо
иллинойс
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах, прогнозирует телеканал CNN. Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий. По подсчетам CNN, действующий президент и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде, где он живет и проголосовал за себя. Демократы отказались от флоридских праймериз, отдав всех выборщиков штата Байдену. На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Необходимое большинство Байден и Трамп набрали еще неделю назад.
https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html
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сша, огайо, иллинойс, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Огайо, Иллинойс, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN

CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США

© AP Photo / Eugene HoshikoПортреты Джо Байдена и Дональда Трампа
Портреты Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Портреты Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах, прогнозирует телеканал CNN.
Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 11:42
По подсчетам CNN, действующий президент и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде, где он живет и проголосовал за себя. Демократы отказались от флоридских праймериз, отдав всех выборщиков штата Байдену.
На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Необходимое большинство Байден и Трамп набрали еще неделю назад.
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Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США
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СШАОгайоИллинойсДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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