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Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN - РИА Новости, 20.03.2024
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN
Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:35
2024-03-20T04:35
2024-03-20T04:35
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах, прогнозирует телеканал CNN. Оба уже обеспечили себе выдвижение в президенты США от своих партий. По подсчетам CNN, действующий президент и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде, где он живет и проголосовал за себя. Демократы отказались от флоридских праймериз, отдав всех выборщиков штата Байдену. На внутрипартийных выборах – праймериз и кокусах - определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Необходимое большинство Байден и Трамп набрали еще неделю назад.
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сша, огайо, иллинойс, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Огайо, Иллинойс, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Байден и Трамп выигрывают очередные праймериз, прогнозирует CNN
CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США