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В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 20.03.2024
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18:52 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pozhar-1934548396.html
В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке
В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 20.03.2024
В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке
Мужчина, пострадавший во время сильного пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде, находится в реанимации ожогового отделения, двое надышавшихся дымом детей... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:52
2024-03-20T18:52
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Мужчина, пострадавший во время сильного пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде, находится в реанимации ожогового отделения, двое надышавшихся дымом детей выписаны домой, информирует министерство здравоохранения Нижегородской области. Пожар произошел днем во вторник в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Фучика. По данным минздрава региона, на месте пожара за медицинской помощью обратились 8 человек, из них 3 детей. Трое пострадавших - мужчина с обширными ожогами в тяжелом состоянии и дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести - были госпитализированы. "Мужчина, которого доставили в университетскую министерство здравоохранения Нижегородской областиПриволжского медуниверситета, в настоящее время находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра и оказания медицинской помощи в Нижегородской областной детской клинической больницы были отпущены домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении нижегородского минздрава.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке

В Нижнем Новгороде мужчина попал в реанимацию после пожара в девятиэтажке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Мужчина, пострадавший во время сильного пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде, находится в реанимации ожогового отделения, двое надышавшихся дымом детей выписаны домой, информирует министерство здравоохранения Нижегородской области.
Пожар произошел днем во вторник в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Фучика. По данным минздрава региона, на месте пожара за медицинской помощью обратились 8 человек, из них 3 детей. Трое пострадавших - мужчина с обширными ожогами в тяжелом состоянии и дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести - были госпитализированы.
"Мужчина, которого доставили в университетскую министерство здравоохранения Нижегородской областиПриволжского медуниверситета, в настоящее время находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра и оказания медицинской помощи в Нижегородской областной детской клинической больницы были отпущены домой в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении нижегородского минздрава.
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