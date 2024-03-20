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На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва - РИА Новости, 20.03.2024
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На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва
На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва - РИА Новости, 20.03.2024
На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва
Пожар произошел на территории предприятия в Харькове после взрыва, сообщила в Telegram-канале госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:13
2024-03-20T16:13
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории предприятия в Харькове после взрыва, сообщила в Telegram-канале госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В результате… удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метров… Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара", - говорится в сообщении, опубликованном госслужбы по ЧС. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва

Госслужба Украины по ЧС заявила о пожаре на предприятии в Харькове после взрыва

© Фото : ДСНС УкраиныПожар на территории предприятия в Харькове
Пожар на территории предприятия в Харькове - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : ДСНС Украины
Пожар на территории предприятия в Харькове
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории предприятия в Харькове после взрыва, сообщила в Telegram-канале госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.
"В результате… удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метров… Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара", - говорится в сообщении, опубликованном госслужбы по ЧС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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