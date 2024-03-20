https://ria.ru/20240320/pozhar-1934503803.html

На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва

На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва - РИА Новости, 20.03.2024

На предприятии в Харькове вспыхнул пожар после взрыва

Пожар произошел на территории предприятия в Харькове после взрыва, сообщила в Telegram-канале госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:13

2024-03-20T16:13

2024-03-20T16:13

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Пожар произошел на территории предприятия в Харькове после взрыва, сообщила в Telegram-канале госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В результате… удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метров… Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара", - говорится в сообщении, опубликованном госслужбы по ЧС. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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