https://ria.ru/20240320/pozhar-1934386418.html

В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.03.2024

В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в хуторе Амелино Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:35

2024-03-20T09:35

2024-03-20T09:35

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 20 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в хуторе Амелино Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, сообщение о пожаре в хуторе Амелино поступило в 7.28, горел частный дом на площади 16 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 8.32. "К сожалению, есть погибшие, дети 2018 и 2020 годов рождения", - сообщили в МЧС. По данным следственного комитета, матери и ещё двоим детям удалось спастись. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)