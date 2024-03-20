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В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.03.2024
В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в хуторе Амелино Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:35
2024-03-20T09:35
2024-03-20T09:35
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 20 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в хуторе Амелино Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, сообщение о пожаре в хуторе Амелино поступило в 7.28, горел частный дом на площади 16 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 8.32. "К сожалению, есть погибшие, дети 2018 и 2020 годов рождения", - сообщили в МЧС. По данным следственного комитета, матери и ещё двоим детям удалось спастись. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме на волгоградском хуторе Амелино