https://ria.ru/20240320/pozdravlenie-1934562518.html

Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах - РИА Новости, 20.03.2024

Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах в России, пожелал ему дальнейших... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:36

2024-03-20T20:36

2024-03-20T20:42

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах в России, пожелал ему дальнейших успехов, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений", - говорится в сообщении.Путин поблагодарил президента ОАЭ за добрые пожелания, поздравил весь эмиратский народ со священным месяцем Рамадан, добавили в Кремле.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240320/putin-1934559553.html

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оаэ, россия, в мире, владимир путин