https://ria.ru/20240320/postavki-1934477049.html

Объем поставок МСП Крыма и Севастополя госкомпаниям достиг 249 млрд рублей

Объем поставок МСП Крыма и Севастополя госкомпаниям достиг 249 млрд рублей - РИА Новости, 20.03.2024

Объем поставок МСП Крыма и Севастополя госкомпаниям достиг 249 млрд рублей

Почти 10 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Крыма и Севастополя стали за последние десять лет участниками закупок по 223-ФЗ в качестве поставщиков;... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:43

2024-03-20T14:43

2024-03-20T14:43

корпорация мсп

александр исаевич

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Почти 10 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Крыма и Севастополя стали за последние десять лет участниками закупок по 223-ФЗ в качестве поставщиков; общая сумма заключенных ими договоров составила около 249 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Пройдя интеграцию в российскую экономику, малый и средний бизнес Крыма и Севастополя стал активным участником закупок в рамках 223-ФЗ. За 10 лет МСП-поставщики заключили договоров поставки на общую сумму 248,81 миллиарда рублей (198,96 миллиарда рублей — в Крыму, 49,85 миллиарда рублей — в Севастополе). В закупочных процедурах участие приняли почти 10 тысяч малых и средних предприятий этих двух регионов", - приводит слова Исаевича пресс-служба КМСП. Он добавил, что в 2023 году среди регионов ЮФО по объему закупок Крым занял 4-е место (31,63 миллиарда рублей), Севастополь — 6-е (9,85 миллиарда рублей). По сравнению с 2014 годом объем закупок у малого и среднего бизнеса в 2023 году вырос на 41,2 миллиарда рублей (более чем в 149 раз), число МСП-поставщиков увеличилось более чем на 3,4 тысячи, количество договоров с малыми и средними предприятиями - на 12 тысяч. Компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% от общего объема закупок, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение установленной квоты контролируют Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок крупнейших госкомпаний у МСП — один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, севастополь, республика крым