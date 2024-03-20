https://ria.ru/20240320/polumarafon-1934461019.html

Всероссийский полумарафон в Липецкой области посвятят юбилею региона

Всероссийский полумарафон в Липецкой области посвятят юбилею региона - РИА Новости, 20.03.2024

Всероссийский полумарафон в Липецкой области посвятят юбилею региона

Жители Липецкой области 18-19 мая вместе с другими гражданами страны примут участие во Всероссийском полумарафоне, VI региональный этап забега липчане посвятят... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:55

2024-03-20T13:55

2024-03-20T13:55

липецкая область

липецкая область

липецк

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игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Жители Липецкой области 18-19 мая вместе с другими гражданами страны примут участие во Всероссийском полумарафоне, VI региональный этап забега липчане посвятят 70-летию области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в честь юбилейной даты участие в региональном этапе Всероссийского полумарафона Забег.рф для жителей области будет бесплатным. Для этого при регистрации на сайте необходимо найти пункт "Дополнительная информация", где в категории "Специальная категория" выбрать "Жители города Липецка и Липецкой области". Все остальные регионы регистрируются как обычно, без выбора категории. Также Артамонов сообщил, что в этот раз региональный этап полумарафона организаторы объединят с III Липецким Стальным марафоном. "Липецкий марафон – одно из самых важных спортивных событий в регионе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных уголков России. К нам приезжают профессиональные атлеты, любители и просто те, кто хочет проверить свои физические возможности и достичь новых высот. В этом году мы отмечаем 70 лет Липецкой области и решили сделать подарок жителям региона - бесплатное участие в забегах. Ждем рекордное количество участников в этом году", – прокомментировал Артамонов. По сообщению организаторов забега, в настоящий момент на участие в Липецком полумарафоне подали заявки четыре тысячи человек из 21 региона, 166 городов России. Их них более трех тысяч – жители Липецкой области. По итогам V регионального этапа забега в 2023 году Липецкая область была признана "Беговой столицей России", рекорд прошлого года по количеству участников уже побит. Впервые Липецкий полумарафон пройдет в два дня. Спортсмены и любители бега смогут принять участие в девяти различных дистанциях для разных уровней подготовки – от 500 метров до 42,2 километра. Перед выдачей стартового пакета организаторы проверят постоянную прописку жителей Липецкой области.

https://ria.ru/20240318/artamonov-1933962355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, липецк, россия, игорь артамонов