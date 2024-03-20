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В ГД предложили расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам - РИА Новости, 20.03.2024
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16:57 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/polnomochiya-1934521751.html
В ГД предложили расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам
В ГД предложили расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам - РИА Новости, 20.03.2024
В ГД предложили расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям предлагает расширить полномочия Росимущества по управлению передаваемыми ему... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:57
2024-03-20T16:57
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
госдума рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
сергей гаврилов
экономика
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям предлагает расширить полномочия Росимущества по управлению передаваемыми ему активами. На выездном заседании комитета, прошедшем в среду на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание, что за последнее время существенно расширился круг задач, решаемых Росимуществом. Так, в рамках противодействия антироссийской политике во временное управление Росимущества передаются активы, принадлежащие или подконтрольные лицам из недружественных стран. Одновременно в результате возврата государству незаконно приватизированных активов у Росимущества появляются права собственника в отношении крупных промышленных предприятий, имеющих важное стратегическое значение, отметил депутат. "Все эти активы требуют эффективного управления. Предлагаем проработать расширение полномочий Росимущества по управлению этими активами", - заявил Гаврилов. Он также считает, что меры государства по модернизации системы учета госимущества, корректировке правил ведения реестра этого имущества и регламентации объектов учета "позволят повысить эффективность использования имущества путем исключения его нецелевого использования правообладателем или при сдаче в аренду, пользование и доверительное управление". Вместе с тем в сфере учета госактивов существуют и пробелы, заметил глава комитета. Важной проблемой, по его словам, является обеспечение полноты, достоверности и своевременности учета федерального имущества. "Встречаются случаи неоформленного должным образом недвижимого имущества, в подавляющем числе случаев закрепленного за унитарными предприятиями и государственными учреждениями", - отметил парламентарий. "Предлагаем ускорить цифровизацию системы учета данных, которая устранит расхождение сведений в реестрах", - сказал в связи с этим Гаврилов.
https://ria.ru/20240222/gospodderzhka-1929085369.html
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выставка-форум "россия", госдума рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), сергей гаврилов, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Госдума РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Сергей Гаврилов, Экономика
В ГД предложили расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам

Комитет ГД предложил расширить полномочия Росимущества по передаваемым активам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям предлагает расширить полномочия Росимущества по управлению передаваемыми ему активами.
На выездном заседании комитета, прошедшем в среду на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание, что за последнее время существенно расширился круг задач, решаемых Росимуществом.
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Так, в рамках противодействия антироссийской политике во временное управление Росимущества передаются активы, принадлежащие или подконтрольные лицам из недружественных стран. Одновременно в результате возврата государству незаконно приватизированных активов у Росимущества появляются права собственника в отношении крупных промышленных предприятий, имеющих важное стратегическое значение, отметил депутат.
"Все эти активы требуют эффективного управления. Предлагаем проработать расширение полномочий Росимущества по управлению этими активами", - заявил Гаврилов.
Он также считает, что меры государства по модернизации системы учета госимущества, корректировке правил ведения реестра этого имущества и регламентации объектов учета "позволят повысить эффективность использования имущества путем исключения его нецелевого использования правообладателем или при сдаче в аренду, пользование и доверительное управление".
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Вместе с тем в сфере учета госактивов существуют и пробелы, заметил глава комитета. Важной проблемой, по его словам, является обеспечение полноты, достоверности и своевременности учета федерального имущества. "Встречаются случаи неоформленного должным образом недвижимого имущества, в подавляющем числе случаев закрепленного за унитарными предприятиями и государственными учреждениями", - отметил парламентарий.
"Предлагаем ускорить цифровизацию системы учета данных, которая устранит расхождение сведений в реестрах", - сказал в связи с этим Гаврилов.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Госдума РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Сергей ГавриловЭкономика
 
 
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