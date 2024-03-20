https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934475249.html

Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе

Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе - РИА Новости, 20.03.2024

Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил до 2030 года начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:37

2024-03-20T14:37

2024-03-20T14:37

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил до 2030 года начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания по стратегии развития строительной отрасли Кузбасса до 2030 года. "Строительная отрасль — локомотив развития экономики Кузбасса, и она должна выйти на качественно новый уровень. Мы создаем свои современные стандарты в архитектуре. Сейчас в регионе мы не занимаемся точечной застройкой, только комплексно, обновляем целые микрорайоны со всей инфраструктурой, социальными объектами, пешеходными зонами, озеленением. Особо хочу выделить направление, на которое указывает президент страны Владимир Путин — здоровьесбережение и повышение качества жизни населения. Глава государства ставит задачу по строительству и полной модернизации поликлиник, они должны быть современными и в шаговой доступности", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. В регионе третий год действует программа "Моя новая поликлиника", в рамках которой в муниципалитетах строят новые медучреждения и полностью обновляют — капитально ремонтируют и переоснащают — действующие медицинские объекты первичного звена в отдельно стоящих зданиях. По решению Сергея Цивилева в Кузбассе все поликлиники на первых этажах жилых домов будут ликвидированы, а пациентов переведут в новые медучреждения, которые приведут к единому стандарту по оснащенности, удобству и доступности для маломобильных пациентов. "До 2030 года планируется приступить к строительству 60 поликлиник разных профилей на всей территории Кузбасса. В текущем году завершится ремонт в пяти больницах и поликлиниках региона, начнется реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается возведение еще шести объектов здравоохранения", – говорится в сообщении. На развитие строительной отрасли Кузбасса будут работать сообща правительство региона, архитекторы, строители, муниципалитеты. Для достижения поставленных задач в обеих агломерациях запланировано открытие новых заводов стройматериалов, на объекты привлекаются строительные компании из других субъектов страны.

https://ria.ru/20240314/rentgenkompleks-1932882283.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин