https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934475249.html
Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе
Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе - РИА Новости, 20.03.2024
Цивилев поручил до 2030 г начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил до 2030 года начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:37
2024-03-20T14:37
2024-03-20T14:37
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил до 2030 года начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания по стратегии развития строительной отрасли Кузбасса до 2030 года. "Строительная отрасль — локомотив развития экономики Кузбасса, и она должна выйти на качественно новый уровень. Мы создаем свои современные стандарты в архитектуре. Сейчас в регионе мы не занимаемся точечной застройкой, только комплексно, обновляем целые микрорайоны со всей инфраструктурой, социальными объектами, пешеходными зонами, озеленением. Особо хочу выделить направление, на которое указывает президент страны Владимир Путин — здоровьесбережение и повышение качества жизни населения. Глава государства ставит задачу по строительству и полной модернизации поликлиник, они должны быть современными и в шаговой доступности", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. В регионе третий год действует программа "Моя новая поликлиника", в рамках которой в муниципалитетах строят новые медучреждения и полностью обновляют — капитально ремонтируют и переоснащают — действующие медицинские объекты первичного звена в отдельно стоящих зданиях. По решению Сергея Цивилева в Кузбассе все поликлиники на первых этажах жилых домов будут ликвидированы, а пациентов переведут в новые медучреждения, которые приведут к единому стандарту по оснащенности, удобству и доступности для маломобильных пациентов. "До 2030 года планируется приступить к строительству 60 поликлиник разных профилей на всей территории Кузбасса. В текущем году завершится ремонт в пяти больницах и поликлиниках региона, начнется реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается возведение еще шести объектов здравоохранения", – говорится в сообщении. На развитие строительной отрасли Кузбасса будут работать сообща правительство региона, архитекторы, строители, муниципалитеты. Для достижения поставленных задач в обеих агломерациях запланировано открытие новых заводов стройматериалов, на объекты привлекаются строительные компании из других субъектов страны.
https://ria.ru/20240314/rentgenkompleks-1932882283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин
КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил до 2030 года начать строительство 60 поликлиник в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания по стратегии развития строительной отрасли Кузбасса до 2030 года.
"Строительная отрасль — локомотив развития экономики Кузбасса, и она должна выйти на качественно новый уровень. Мы создаем свои современные стандарты в архитектуре. Сейчас в регионе мы не занимаемся точечной застройкой, только комплексно, обновляем целые микрорайоны со всей инфраструктурой, социальными объектами, пешеходными зонами, озеленением. Особо хочу выделить направление, на которое указывает президент страны Владимир Путин
— здоровьесбережение и повышение качества жизни населения. Глава государства ставит задачу по строительству и полной модернизации поликлиник, они должны быть современными и в шаговой доступности", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
В регионе третий год действует программа "Моя новая поликлиника", в рамках которой в муниципалитетах строят новые медучреждения и полностью обновляют — капитально ремонтируют и переоснащают — действующие медицинские объекты первичного звена в отдельно стоящих зданиях. По решению Сергея Цивилева в Кузбассе все поликлиники на первых этажах жилых домов будут ликвидированы, а пациентов переведут в новые медучреждения, которые приведут к единому стандарту по оснащенности, удобству и доступности для маломобильных пациентов.
"До 2030 года планируется приступить к строительству 60 поликлиник разных профилей на всей территории Кузбасса. В текущем году завершится ремонт в пяти больницах и поликлиниках региона, начнется реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается возведение еще шести объектов здравоохранения", – говорится в сообщении.
На развитие строительной отрасли Кузбасса будут работать сообща правительство региона, архитекторы, строители, муниципалитеты. Для достижения поставленных задач в обеих агломерациях запланировано открытие новых заводов стройматериалов, на объекты привлекаются строительные компании из других субъектов страны.
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