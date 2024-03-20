https://ria.ru/20240320/pogoda-1934429192.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.03.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:12

2024-03-20T12:12

2024-03-20T12:12

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных погоду в Москве будет определять атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода. Будут приниматься дожди от небольших в субботу до умеренных в воскресенье", — сказала Позднякова. Она отметила, что днем в субботу дневная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в воскресенье плюс 4-9 градусов.

https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода