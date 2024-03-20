https://ria.ru/20240320/pogoda-1934429192.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:12
2024-03-20T12:12
2024-03-20T12:12
общество
москва
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных погоду в Москве будет определять атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода. Будут приниматься дожди от небольших в субботу до умеренных в воскресенье", — сказала Позднякова. Она отметила, что днем в субботу дневная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в воскресенье плюс 4-9 градусов.
https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Позднякова: дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных погоду в Москве будет определять атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода. Будут приниматься дожди от небольших в субботу до умеренных в воскресенье", — сказала Позднякова.
Она отметила, что днем в субботу дневная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в воскресенье плюс 4-9 градусов.
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