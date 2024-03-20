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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.03.2024
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12:12 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pogoda-1934429192.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:12
2024-03-20T12:12
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных погоду в Москве будет определять атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода. Будут приниматься дожди от небольших в субботу до умеренных в воскресенье", — сказала Позднякова. Она отметила, что днем в субботу дневная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в воскресенье плюс 4-9 градусов.
https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Позднякова: дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных погоду в Москве будет определять атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода. Будут приниматься дожди от небольших в субботу до умеренных в воскресенье", — сказала Позднякова.
Она отметила, что днем в субботу дневная температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, в воскресенье плюс 4-9 градусов.
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