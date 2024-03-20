https://ria.ru/20240320/pogoda-1934380433.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:29

2024-03-20T08:29

2024-03-20T08:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 4-7, по области плюс 3-8", - уточнил Тишковец. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное, будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба. "Минувшей ночью на опорной метеостанции Москвы - ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, на Балчуге - минус 0,4, в Тушино - минус 1,2, в Бутово - минус 4,0", - уточнил специалист. Тишковец добавил, что по столичному региону разброс минимальных температур составил около 10 градусов. В Подмосковье самые низкие температуры зафиксировали на юге и востоке: в Толстопальцево - минус 7 градусов, в Зарайске - минус 7,7 градуса, в Черустях - минус 8,1 градуса, в Серебряных Прудах - минус 9,9 градуса. Теплее всего было на севере области, в Талдоме - плюс 0,1 градуса. "Сейчас в Москве минус 2,4, облака поредели, солнце взошло в 6.30. Без осадков. Дымка, видимость 4,7 километра. Ветер -штиль. Влажность 95%. (Атмосферное давление) 755,2 миллиметра ртутного столба", - уточнил специалист утром в среду.

https://ria.ru/20240319/puteshestviya-1933019549.html

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода