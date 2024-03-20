https://ria.ru/20240320/pogoda-1934380433.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:29
2024-03-20T08:29
2024-03-20T08:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932353175_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71361531dcfe2eb25d8e363d89193cc1.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 4-7, по области плюс 3-8", - уточнил Тишковец. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное, будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба. "Минувшей ночью на опорной метеостанции Москвы - ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, на Балчуге - минус 0,4, в Тушино - минус 1,2, в Бутово - минус 4,0", - уточнил специалист. Тишковец добавил, что по столичному региону разброс минимальных температур составил около 10 градусов. В Подмосковье самые низкие температуры зафиксировали на юге и востоке: в Толстопальцево - минус 7 градусов, в Зарайске - минус 7,7 градуса, в Черустях - минус 8,1 градуса, в Серебряных Прудах - минус 9,9 градуса. Теплее всего было на севере области, в Талдоме - плюс 0,1 градуса. "Сейчас в Москве минус 2,4, облака поредели, солнце взошло в 6.30. Без осадков. Дымка, видимость 4,7 километра. Ветер -штиль. Влажность 95%. (Атмосферное давление) 755,2 миллиметра ртутного столба", - уточнил специалист утром в среду.
https://ria.ru/20240319/puteshestviya-1933019549.html
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932353175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58e14dd1b555530e28142bf8b8c06b47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: без осадков и до плюс 7 ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 4-7, по области плюс 3-8", - уточнил Тишковец.
Россия весной. Самые красивые места страны
По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное, будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.
"Минувшей ночью на опорной метеостанции Москвы - ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, на Балчуге - минус 0,4, в Тушино - минус 1,2, в Бутово - минус 4,0", - уточнил специалист.
Тишковец добавил, что по столичному региону разброс минимальных температур составил около 10 градусов. В Подмосковье
самые низкие температуры зафиксировали на юге и востоке: в Толстопальцево - минус 7 градусов, в Зарайске
- минус 7,7 градуса, в Черустях - минус 8,1 градуса, в Серебряных Прудах - минус 9,9 градуса. Теплее всего было на севере области, в Талдоме
- плюс 0,1 градуса.
"Сейчас в Москве минус 2,4, облака поредели, солнце взошло в 6.30. Без осадков. Дымка, видимость 4,7 километра. Ветер -штиль. Влажность 95%. (Атмосферное давление) 755,2 миллиметра ртутного столба", - уточнил специалист утром в среду.
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо