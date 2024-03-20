Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/podderzhka-1934455216.html
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах - РИА Новости, 20.03.2024
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах
Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:37
2024-03-20T13:37
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934448100_276:0:2745:1389_1920x0_80_0_0_4e7a6415b1fcd49c6efc40e0ada29055.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье. "Конечно, мы делаем все, чтобы людей поддержать, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье… Мы сделаем все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934448100_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1c891189d2c35f6e1350fc651aeeccba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах

Путин: тем, кто в приграничных районах потерял бизнес и жилье, окажут поддержку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье.
"Конечно, мы делаем все, чтобы людей поддержать, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье… Мы сделаем все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала