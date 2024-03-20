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Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах - РИА Новости, 20.03.2024
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах
Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:37
2024-03-20T13:37
2024-03-20T13:37
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье. "Конечно, мы делаем все, чтобы людей поддержать, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье… Мы сделаем все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах
Путин: тем, кто в приграничных районах потерял бизнес и жилье, окажут поддержку
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье.
"Конечно, мы делаем все, чтобы людей поддержать, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье… Мы сделаем все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.
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