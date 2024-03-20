https://ria.ru/20240320/podderzhka-1934455216.html

Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах

Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах - РИА Новости, 20.03.2024

Путин пообещал поддержать тех, кто потерял жилье в приграничных районах

Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:37

2024-03-20T13:37

2024-03-20T13:37

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто в приграничных районах потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье. "Конечно, мы делаем все, чтобы людей поддержать, и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье… Мы сделаем все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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россия, владимир путин, общество