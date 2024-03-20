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Поддержка Украины со стороны США свелась к словам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
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12:48 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/podderzhka-1934442665.html
Поддержка Украины со стороны США свелась к словам, пишут СМИ
Поддержка Украины со стороны США свелась к словам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Поддержка Украины со стороны США свелась к словам, пишут СМИ
Поддержка Украины со стороны США в последнее время свелась к словам, главе Пентагона Ллойду Остину было мало что предложить Киеву во время встречи в Германии,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:48
2024-03-20T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в последнее время свелась к словам, главе Пентагона Ллойду Остину было мало что предложить Киеву во время встречи в Германии, пишет газета Politico. Встреча контактной группы по поддержке Украины прошла во вторник на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "В последнее время США предлагают больше слов, чем боеприпасов", - пишет издание. Как отмечает Politico, во время встречи Остин не смог предложить Киеву особой помощи, учитывая, что запрос на чрезвычайную военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется конгрессом США. Ранее сообщалось, что перед началом встречи контактной группы Остин заявил, что США решительно настроены предоставить Украине все, что необходимо, и не дадут Киеву пасть. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин
Поддержка Украины со стороны США свелась к словам, пишут СМИ

Politico: поддержка Украины со стороны США в последнее время свелась к словам

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в последнее время свелась к словам, главе Пентагона Ллойду Остину было мало что предложить Киеву во время встречи в Германии, пишет газета Politico.
Встреча контактной группы по поддержке Украины прошла во вторник на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.
«
"В последнее время США предлагают больше слов, чем боеприпасов", - пишет издание.
Как отмечает Politico, во время встречи Остин не смог предложить Киеву особой помощи, учитывая, что запрос на чрезвычайную военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев блокируется конгрессом США.
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Ранее сообщалось, что перед началом встречи контактной группы Остин заявил, что США решительно настроены предоставить Украине все, что необходимо, и не дадут Киеву пасть.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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