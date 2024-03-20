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Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 20.03.2024
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11:32 20.03.2024
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Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы
Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 20.03.2024
Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы
Специалисты приводят в порядок подземные пешеходные переходы в Москве после зимы, до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:32
2024-03-20T11:32
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты приводят в порядок подземные пешеходные переходы в Москве после зимы, до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем приводить в порядок подземные пешеходные переходы после зимы. Очищаем подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски и гранитную облицовку", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействованы бригады ручной уборки и поливомоечная техника. "Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - дополняется в сообщении комплекса.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы

© Telegram/Городское хозяйство МосквыПодземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы
Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты приводят в порядок подземные пешеходные переходы в Москве после зимы, до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Продолжаем приводить в порядок подземные пешеходные переходы после зимы. Очищаем подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски и гранитную облицовку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействованы бригады ручной уборки и поливомоечная техника.
"Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - дополняется в сообщении комплекса.
Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы
17 марта, 13:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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