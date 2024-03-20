https://ria.ru/20240320/perekhody-1934416246.html

Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы

Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 20.03.2024

Подземные переходы в Москве приводят в порядок после зимы

Специалисты приводят в порядок подземные пешеходные переходы в Москве после зимы, до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:32

2024-03-20T11:32

2024-03-20T11:32

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специалисты приводят в порядок подземные пешеходные переходы в Москве после зимы, до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем приводить в порядок подземные пешеходные переходы после зимы. Очищаем подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски и гранитную облицовку", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействованы бригады ручной уборки и поливомоечная техника. "Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - дополняется в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20240317/perekhody-1934057378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы