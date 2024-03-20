Бундестаг одобрил закупку четырех систем ПВО Patriot для бундесвера
Бундестаг одобрил закупку 4 систем ПВО Patriot для бундесвера за 1,3 млрд евро
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем ПВО Patriot для немецкой армии общей стоимостью 1,3 миллиарда евро, сообщает новостное агентство DPA.
По данным агентства, согласование прошло на закрытом заседании комитета. Ранее закупка для нужд бундесвера также была одобрена комитетом по вопросам обороны.
Общая стоимость заказа составит 1,3 миллиарда евро. Ранее бундесвер передал две установки Patriot на Украину, оставшись с десятью установками, причем некоторые из них нуждаются в модернизации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.