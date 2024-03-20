https://ria.ru/20240320/parlament-1934541289.html

В парламенте Грузии началась стычка после вопроса о санкционных товарах

В парламенте Грузии началась стычка после вопроса о санкционных товарах - РИА Новости, 20.03.2024

В парламенте Грузии началась стычка после вопроса о санкционных товарах

Словесная перепалка произошла в грузинском парламенте после того, как оппозиционный депутат Роман Гоциридзе задался вопросом, не становится ли Грузия способом... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:18

2024-03-20T18:18

2024-03-20T19:05

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катар

ираклий гарибашвили

вахтанг гомелаури

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 20 мар — РИА Новости. Словесная перепалка произошла в грузинском парламенте после того, как оппозиционный депутат Роман Гоциридзе задался вопросом, не становится ли Грузия способом якобы экспорта санкционных товаров в Россию, кадры транслировались в прямом эфире на сайте законодательного органа. В среду в парламенте выступал глава МВД Вахтанг Гомелаури с отчетом. После завершения речи министра, депутат из оппозиционной парламентской группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе начал спрашивать о том, не попадут ли в Россию приобретенные частным сектором у Катара летательные аппараты стоимостью в 22 миллиона долларов. В ответ на вопрос оппозиционера из зала заседаний начались выкрики депутатов из парламентского большинства, которые утверждали, что Гоциридзе несправедливо обвиняет свою родину и на самом деле сам служит интересам России. "Мы дошли до того, что бывший член "Национального движения" распространяет дезинформацию в парламенте. Мы не допустим прямого предательства интересов страны в зале заседаний", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. При этом власти Грузии не разрешают использовать свою территорию в обход санкций. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html

https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897547360.html

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в мире, россия, грузия, катар, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, владимир путин