В парламенте Грузии началась стычка после вопроса о санкционных товарах
В парламенте Грузии началась стычка после слов об экспорте санкционных товаров
Словесная перепалка в грузинском парламенте
Словесная перепалка в грузинском парламенте
ТБИЛИСИ, 20 мар — РИА Новости. Словесная перепалка произошла в грузинском парламенте после того, как оппозиционный депутат Роман Гоциридзе задался вопросом, не становится ли Грузия способом якобы экспорта санкционных товаров в Россию, кадры транслировались в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В среду в парламенте выступал глава МВД Вахтанг Гомелаури с отчетом. После завершения речи министра, депутат из оппозиционной парламентской группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе начал спрашивать о том, не попадут ли в Россию приобретенные частным сектором у Катара летательные аппараты стоимостью в 22 миллиона долларов.
В ответ на вопрос оппозиционера из зала заседаний начались выкрики депутатов из парламентского большинства, которые утверждали, что Гоциридзе несправедливо обвиняет свою родину и на самом деле сам служит интересам России.
"Мы дошли до того, что бывший член "Национального движения" распространяет дезинформацию в парламенте. Мы не допустим прямого предательства интересов страны в зале заседаний", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. При этом власти Грузии не разрешают использовать свою территорию в обход санкций.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.