https://ria.ru/20240320/paparimskiy-1934456309.html

В Ватикане опровергли сообщение о приглашении папе римскому посетить Россию

В Ватикане опровергли сообщение о приглашении папе римскому посетить Россию - РИА Новости, 20.03.2024

В Ватикане опровергли сообщение о приглашении папе римскому посетить Россию

Информация в СМИ о приглашении папе Римскому Франциску посетить Россию не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:43

2024-03-20T13:43

2024-03-20T13:50

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маттео дзуппи

иван солтановский

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ВАТИКАН, 20 мар – РИА Новости. Информация в СМИ о приглашении папе Римскому Франциску посетить Россию не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола.Ранее французское издание Intelligence Online распространило информацию, согласно которой посол РФ в Ватикане Иван Солтановский якобы пригласил понтифика приехать в Москву в июне и папа ответил согласием."Это не соответствует действительности", - сказал представитель Ватикана.Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию.Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае 2023 года Папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.

https://ria.ru/20240314/zakharova-1933044309.html

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