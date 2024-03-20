https://ria.ru/20240320/otchetnost-1934504615.html

Госдума в I чтении облегчает малому бизнесу сбор статистических данных

Госдума в I чтении облегчает малому бизнесу сбор статистических данных - РИА Новости, 20.03.2024

Госдума в I чтении облегчает малому бизнесу сбор статистических данных

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который снизит отчетную нагрузку на малые предприятия при сборе статистических данных и исключит РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:14

2024-03-20T16:14

2024-03-20T16:14

твой бизнес

максим решетников

надежда школкина

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который снизит отчетную нагрузку на малые предприятия при сборе статистических данных и исключит практику их дублирования различными ведомствами. Сейчас такие предприятия отчитываются по формам федерального статистического наблюдения. Законопроект предусматривает с 2025 года переход к новому порядку сбора первичных статистических данных при проведении наблюдений за их деятельностью - на основании утвержденного кабмином исчерпывающего перечня первичных статистических показателей. При этом отменяется сбор у них иной отчетности (за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами). Правительство будет утверждать периодичность сбора показателей, включенных в соответствующий перечень, и порядок проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за субъектами малого предпринимательства. Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных и исключить сбор сведений, уже содержащихся в государственных информационных системах. Сейчас информацию у бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. На малые компании приходится более тысячи форм отчетности, а сами показатели зачастую дублируются. В среднем на заполнение данных бизнес тратит более месяца в год, отмечал ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников. Теперь, по законопроекту, сведения будут собираться сразу с учетом интересов всех отраслевых ведомств и могут быть использованы многократно, в том числе с согласия респондента. Координатором работы с перечнем станет Росстат. Реализовать решение планируется на "Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных" Росстата, куда бизнес будет передавать сведения с помощью личных кабинетов на платформе "МСП.РФ" и портале госуслуг. Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле, а запрашиваться будут только данные по профилю респондента. Показателей "станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год", пояснял Решетников. "Количество сдаваемой статистической отчетности, в том числе малыми и средними предпринимателями, не просто порой удивляет, а, честно говоря, шокирует… Только в рамках официальной статистической отчетности предприниматели сегодня сдают более 150 форм статистической отчетности. Более 1000 форм у них запрашивают федеральные, региональные и муниципальные власти", - сказала на заседании Госдумы первый зампред думского комитета по экономической политике Надежда Школкина. Законопроект, по ее словам, позволит установить вместо этих 150 форм ограниченный набор показателей - "где-то приблизительно 30 показателей в зависимости от формы их деятельности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим решетников, надежда школкина, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, твой бизнес – новости