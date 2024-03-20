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Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР - РИА Новости, 20.03.2024
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22:03 20.03.2024 (обновлено: 22:04 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/oskorblenie-1934572051.html
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР - РИА Новости, 20.03.2024
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив при этом, что... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:03
2024-03-20T22:04
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия."Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет… Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться - свое отдавайте", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".Он также сказал, что данный вопрос не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, "как там его (Ли Хуэя - ред.) фамилия", и нецензурно исковеркал имя дипломата.Представители киевского режима ранее уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе на пресс-конференции в Давосе Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.Путин также подчеркивал, что РФ не будет вести переговоры только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом президент РФ заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, которые должны быть прописаны.
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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украина, россия, китай, ли хуэй, алексей данилов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Россия, Китай, Ли Хуэй, Алексей Данилов, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР

© AP Photo / Efrem LukatskyАлексей Данилов 
Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Алексей Данилов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.
Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.
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"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет… Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться - свое отдавайте", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Он также сказал, что данный вопрос не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, "как там его (Ли Хуэя - ред.) фамилия", и нецензурно исковеркал имя дипломата.
Представители киевского режима ранее уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе на пресс-конференции в Давосе Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Путин также подчеркивал, что РФ не будет вести переговоры только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом президент РФ заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, которые должны быть прописаны.
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