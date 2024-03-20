Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России
Песков: победа Путина означает, что оппозиция в незначительном меньшинстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество избирателей, заявил изданию Newsweek пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Убедительная победа (Путина на выборах - ред.) отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему", - приводит издание слова из заявления Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ни в России, ни за рубежом не было никаких серьезных протестов или актов вандализма в связи с выборами. Он также подчеркнул, что Москва не собирается "ни перед кем оправдываться" в связи с выборами.
"Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы... Мы специально не пригласили представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку мы считаем неприемлемыми их попытки вмешаться в наши внутренние дела", - отметил Песков.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.