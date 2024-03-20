https://ria.ru/20240320/oppozitsiya-1934490071.html

Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России

Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России - РИА Новости, 20.03.2024

Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России

Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:30

2024-03-20T15:30

2024-03-20T15:30

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество избирателей, заявил изданию Newsweek пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Убедительная победа (Путина на выборах - ред.) отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему", - приводит издание слова из заявления Пескова. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ни в России, ни за рубежом не было никаких серьезных протестов или актов вандализма в связи с выборами. Он также подчеркнул, что Москва не собирается "ни перед кем оправдываться" в связи с выборами. "Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы... Мы специально не пригласили представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку мы считаем неприемлемыми их попытки вмешаться в наши внутренние дела", - отметил Песков. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика