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Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/oppozitsiya-1934490071.html
Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России
Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России - РИА Новости, 20.03.2024
Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России
Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:30
2024-03-20T15:30
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество избирателей, заявил изданию Newsweek пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Убедительная победа (Путина на выборах - ред.) отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему", - приводит издание слова из заявления Пескова. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ни в России, ни за рубежом не было никаких серьезных протестов или актов вандализма в связи с выборами. Он также подчеркнул, что Москва не собирается "ни перед кем оправдываться" в связи с выборами. "Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы... Мы специально не пригласили представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку мы считаем неприемлемыми их попытки вмешаться в наши внутренние дела", - отметил Песков. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал оппозицию незначительным меньшинством в России

Песков: победа Путина означает, что оппозиция в незначительном меньшинстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах в России свидетельствует, что в оппозиции к нему находится лишь незначительное количество избирателей, заявил изданию Newsweek пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Убедительная победа (Путина на выборах - ред.) отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему", - приводит издание слова из заявления Пескова.
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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ни в России, ни за рубежом не было никаких серьезных протестов или актов вандализма в связи с выборами. Он также подчеркнул, что Москва не собирается "ни перед кем оправдываться" в связи с выборами.
"Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы... Мы специально не пригласили представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку мы считаем неприемлемыми их попытки вмешаться в наши внутренние дела", - отметил Песков.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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