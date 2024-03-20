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Оператор беспилотников рассказал, чему учит военная служба - РИА Новости, 20.03.2024
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07:12 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/operator_bespilotnika-1934375970.html
Оператор беспилотников рассказал, чему учит военная служба
Оператор беспилотников рассказал, чему учит военная служба - РИА Новости, 20.03.2024
Оператор беспилотников рассказал, чему учит военная служба
Военная служба учит "идти в лоб" и не сомневаться, так как сомнение порождает страх, и не быть равнодушным, рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:12
2024-03-20T07:12
донбасс
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Военная служба учит "идти в лоб" и не сомневаться, так как сомнение порождает страх, и не быть равнодушным, рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов центра подготовки операторов беспилотников с позывным "Музыкант". Он рассказал, что родом из Донбасса, служит уже два года – пошел добровольцем в самый первый день СВО. Дронами занимается около полугода, до этого служил в пехоте. "Потом предложили пройти обучение. Показал результат – теперь работаю. Мы не стоим на месте, наш расчет постоянно совершенствуется. Проводим работу над ошибками после боевых задач. Просто летать недостаточно, есть очень много нюансов… Плюс совершенствуется оборудование – те же "птицы", боеприпасы. Это все надо знать, понимать, в этом "вариться", иначе ты будешь отставать от противника", – сказал он. В его расчете используются 9-дюймовые дроны, которые могут нести три килограмма груза. "Это оружие очень эффективно себя показало, и мы стараемся быстрее заезжать на позицию. Все нас ждут – нельзя сказать, "как богов", но все на нас надеются, потому что точность этого оружия и тот заряд, который он может нести, очень эффективно в отражении штурмов, в поддержании штурмов, в поражении техники, укрепрайонов, дотов, блиндажей, живой силы", – добавил "Музыкант". По его словам, сейчас перед его отрядом "Русские ястребы" стоит задача "выбить пехоту из окопов, опорников, погасить огневые точки для продвижения штурмовых групп". Иногда дроны летают в поиске техники или в режиме так называемой свободной охоты, когда у оператора нет конкретной цели и он действует по обстоятельствам. "Я чувствую в первую очередь то, что могу поддержать своих ребят, свое подразделение. Для меня это важно – то, что я полезен на фронте и могу кому-то спасти жизнь, остановить атаку противника… Соответственно, мы стараемся как можно быстрее вернуться на задачу (после пополнения запасов боеприпасов - ред.)", – рассказал оператор. По его словам, боевые действия научили его чувству дружеского плеча. "Говорить правду, идти в лоб и не сомневаться. Сомнения порождают страх. Это, пожалуй, самое важное. Ну и, конечно, не быть равнодушным. Равнодушие – самый страшный грех. Нужно делать все для того, чтобы выполнить задачи. Максимально стараться… Все, что угодно, но только не бездействие", – ответил "Музыкант" на вопрос, чему научило его участие в боевых действиях.
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html
https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html
https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html
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донбасс, безопасность
Донбасс, Безопасность
Оператор беспилотников рассказал, чему учит военная служба

Оператор БПЛА: служба научила не сомневаться, ведь сомнение порождает страх

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Военная служба учит "идти в лоб" и не сомневаться, так как сомнение порождает страх, и не быть равнодушным, рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов центра подготовки операторов беспилотников с позывным "Музыкант".
Он рассказал, что родом из Донбасса, служит уже два года – пошел добровольцем в самый первый день СВО. Дронами занимается около полугода, до этого служил в пехоте.
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"Потом предложили пройти обучение. Показал результат – теперь работаю. Мы не стоим на месте, наш расчет постоянно совершенствуется. Проводим работу над ошибками после боевых задач. Просто летать недостаточно, есть очень много нюансов… Плюс совершенствуется оборудование – те же "птицы", боеприпасы. Это все надо знать, понимать, в этом "вариться", иначе ты будешь отставать от противника", – сказал он.
В его расчете используются 9-дюймовые дроны, которые могут нести три килограмма груза.
"Это оружие очень эффективно себя показало, и мы стараемся быстрее заезжать на позицию. Все нас ждут – нельзя сказать, "как богов", но все на нас надеются, потому что точность этого оружия и тот заряд, который он может нести, очень эффективно в отражении штурмов, в поддержании штурмов, в поражении техники, укрепрайонов, дотов, блиндажей, живой силы", – добавил "Музыкант".
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По его словам, сейчас перед его отрядом "Русские ястребы" стоит задача "выбить пехоту из окопов, опорников, погасить огневые точки для продвижения штурмовых групп". Иногда дроны летают в поиске техники или в режиме так называемой свободной охоты, когда у оператора нет конкретной цели и он действует по обстоятельствам.
"Я чувствую в первую очередь то, что могу поддержать своих ребят, свое подразделение. Для меня это важно – то, что я полезен на фронте и могу кому-то спасти жизнь, остановить атаку противника… Соответственно, мы стараемся как можно быстрее вернуться на задачу (после пополнения запасов боеприпасов - ред.)", – рассказал оператор.
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По его словам, боевые действия научили его чувству дружеского плеча.
"Говорить правду, идти в лоб и не сомневаться. Сомнения порождают страх. Это, пожалуй, самое важное. Ну и, конечно, не быть равнодушным. Равнодушие – самый страшный грех. Нужно делать все для того, чтобы выполнить задачи. Максимально стараться… Все, что угодно, но только не бездействие", – ответил "Музыкант" на вопрос, чему научило его участие в боевых действиях.
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