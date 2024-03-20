https://ria.ru/20240320/opasnost-1934537043.html

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасность объявлен в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:56

2024-03-20T17:56

2024-03-20T17:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

безопасность

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Отбой ракетной опасность объявлен в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. В 12.41 в среду ведомство сообщило, что ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Отбой ракетной опасности", - написало ГУМЧС.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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белгородская область, грайворон, безопасность