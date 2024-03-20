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При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 20.03.2024 (обновлено: 21:45 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934570648.html
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2024
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали в ДНР в среду в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:43
2024-03-20T21:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в ДНР в среду в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Сегодня от агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в регионе пострадали шесть человек. Ночью в Горловке сотрудники МЧС тушили пожар после обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В это время с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет, четверо спасателей пострадали. Кроме того, в Никитовском районе Горловки вследствие атаки БПЛА-камикадзе на автомобиль такси ранен водитель - мужчина 1973 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела пострадал мужчина 1979 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что все пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Пушилин добавил, что в результате обстрелов Петровского района Донецка и Горловки получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС ДНР и гражданский автомобиль. "Зафиксировано 11 обстрелов со стороны противника, выпущено 23 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", - подытожил глава ДНР. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

Пушилин: при обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в ДНР в среду в результате атак со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня от агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в регионе пострадали шесть человек. Ночью в Горловке сотрудники МЧС тушили пожар после обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В это время с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет, четверо спасателей пострадали. Кроме того, в Никитовском районе Горловки вследствие атаки БПЛА-камикадзе на автомобиль такси ранен водитель - мужчина 1973 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела пострадал мужчина 1979 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР отметил, что все пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь.
Пушилин добавил, что в результате обстрелов Петровского района Донецка и Горловки получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС ДНР и гражданский автомобиль.
"Зафиксировано 11 обстрелов со стороны противника, выпущено 23 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", - подытожил глава ДНР.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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