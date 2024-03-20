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Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934520429.html
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:55
2024-03-20T16:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Шуйской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в среду выпустили в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Шуйской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в среду выпустили в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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