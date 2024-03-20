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Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:55
2024-03-20T16:55
2024-03-20T16:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Шуйской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ в среду выпустили в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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Украинские войска обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель