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Украинский снаряд подбил машину в Белгороде, погиб мужчина
Украинский снаряд подбил машину в Белгороде, погиб мужчина - РИА Новости, 20.03.2024
Украинский снаряд подбил машину в Белгороде, погиб мужчина
В результате прямого попадания в машину в Белгороде погиб супруг сотрудницы Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:14
2024-03-20T16:14
2024-03-20T16:47
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. В результате прямого попадания в машину в Белгороде погиб супруг сотрудницы Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Валерий Кошель, ему было 59 лет, сообщила пресс-служба вуза. По информации Минобороны, средства ПВО около 11.30 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Глава области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По данным губернатора, погиб мужчина, который находился в машине, еще двух пострадавших госпитализировали. "В результате сегодняшнего обстрела Белгорода со стороны ВСУ и прямого попадания в машину погиб муж начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Александровны Кошель Валерий Алексеевич. Ему было 59 лет", - говорится в Telegram-канале вуза. Университет и коллектив департамента информационной политики выразили готовность "оказать семье всю необходимую помощь и поддержку".
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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Украинский снаряд подбил машину в Белгороде, погиб мужчина
При обстреле Белгорода украинскими войсками погиб 59-летний муж сотрудницы БелГУ