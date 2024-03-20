https://ria.ru/20240320/obstrel-1934467696.html

В белгородском поселке при обстреле ВСУ повредило более 50 домов и 60 машин

В белгородском поселке при обстреле ВСУ повредило более 50 домов и 60 машин - РИА Новости, 20.03.2024

В белгородском поселке при обстреле ВСУ повредило более 50 домов и 60 машин

В поселке Разумное Белгородской области за прошедшие сутки повреждены 52 частных дома, квартиры в 17 домах, один социальный объект и 65 автомобилей, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:18

2024-03-20T14:18

2024-03-20T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. В поселке Разумное Белгородской области за прошедшие сутки повреждены 52 частных дома, квартиры в 17 домах, один социальный объект и 65 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом. Пострадали пять человек, среди них 14-летний подросток, у которого частичная ампутация руки. По информации губернатора, украинская армия за прошедшие сутки атаковала 9 районов области, было выпущено не менее 14 снарядов. Зафиксировано 10 атак с помощью беспилотников, включая сброшенное взрывное устройство с дрона. Глава области уже на протяжении недели в сводках указывает, что приграничные населенные пункты Грайворонского округа находятся под массированными обстрелами ВСУ. Во вторник один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Различные разрушения выявлены в 24 населенных пунктах региона: повреждены квартиры в 10 домах, 111 частных домовладений, 5 соцобъектов и предприятий, а также 82 автомобиля."В городе Белгороде после двух воздушных атак ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе в селе Щетиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Головино системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. После воздушной атаки ВСУ пострадали пять человек, в том числе двое подростков - 14 и 15 лет… Различные разрушения выявлены в поселке Разумное: повреждены 52 частных жилых домовладения, квартиры в 17 МКД, 7 надворных построек, 3 гаража, один социальный объект, одно производственное здание и 65 автомобилей", - написал Гладков.Губернатор добавил, что село Долгое в Валуйском округе было атаковано с помощью трёх дронов-камикадзе. В селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено 9 минометных снарядов."В Грайворонском городском округе в селе Козинка дроном-камикадзе атакован автомобиль. К сожалению, есть погибший... На территории округа продолжаются обстрелы – установлены прилеты в городе Грайворон, селах Головчино и Сподарюшино, в посёлке Горьковский, селах Мокрая Орловка, Гора-Подол, Глотово и Козинка. В городе Грайворон повреждены 30 частных жилых домовладений, крыша многоквартирного дома, социальный объект, здание МФЦ, рынок, газовая труба и три автомобиля... В селе Гора-Подол дрон-камикадзе совершил падение возле частного домовладения. Обошлось без последствий. Подомовой обход на территории округа не завершен – информация о повреждениях уточняется", - подчеркнул глава области.Согласно информации губернатора, в Ивнянском районе рядом с селом Курасовка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Корочанском районе рядом с селом Афанасово уничтожен найденный ударный беспилотник. Также система ПВО отразила воздушную атаки со стороны Украины в селе Дальняя Игуменка. В Краснояружском районе по окраине села Поповка выпущено 4 минометных снаряда."В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и три автомобиля, в селе Пристень – один частный жилой дом, в хуторе Ржавец – один автомобиль", - уточнил глава региона.За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 по 17 марта.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240320/pvo-1934433261.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины