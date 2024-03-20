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Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 20.03.2024 (обновлено: 13:48 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934452100.html
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 20.03.2024
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:25
2024-03-20T13:48
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.Кроме того, 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, а мужчина — осколочные ранения правой верхней конечности, их госпитализировали.Гладков добавил, что в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 автомобилей. Есть разрушения на территории двух детских садов и школы.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Происшествия
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода

Гладков: при украинском обстреле Белгорода погиб один человек, двое пострадали

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаСотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.
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Кроме того, 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, а мужчина — осколочные ранения правой верхней конечности, их госпитализировали.

Незадолго до этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила над Белгородской областью 13 ракет РЗСО Vampire.

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Гладков добавил, что в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 автомобилей. Есть разрушения на территории двух детских садов и школы.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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