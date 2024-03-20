https://ria.ru/20240320/obstrel-1934452100.html

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 20.03.2024

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:25

2024-03-20T13:25

2024-03-20T13:48

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.Кроме того, 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, а мужчина — осколочные ранения правой верхней конечности, их госпитализировали.Гладков добавил, что в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 автомобилей. Есть разрушения на территории двух детских садов и школы.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

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Кирилл Волков

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия