Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
Гладков: при украинском обстреле Белгорода погиб один человек, двое пострадали
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаСотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона.
Кроме того, 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, а мужчина — осколочные ранения правой верхней конечности, их госпитализировали.
Незадолго до этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила над Белгородской областью 13 ракет РЗСО Vampire.
Гладков добавил, что в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 многоквартирных домах и 16 автомобилей. Есть разрушения на территории двух детских садов и школы.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.